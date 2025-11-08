Docente d’ inglese accusato di stalking: colpo di scena in aula, la studentessa ritira la denuncia

La vicenda, che aveva suscitato attenzione nel mondo scolastico locale, si chiude dunque con la riabilitazione dell’immagine del docente, che fin dall’inizio aveva respinto ogni addebito, dichiarandosi estraneo ai fatti contestati

AVERSA – Si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento a carico di Lodovico Saulino, docente di lingua inglese presso una scuola privata di Aversa, accusato di stalking da parte di una sua ex studentessa.

Il giudice del Tribunale di Napoli Nord, Giuseppe Cioffi, ha pronunciato l’assoluzione del professore dopo che la presunta vittima ha ritirato la denuncia, determinando così la caduta delle accuse e la fine del processo.

Durante il dibattimento erano già emerse circostanze che avevano ridimensionato notevolmente il quadro accusatorio. In particolare, nel corso dell’udienza dello scorso febbraio, era stato accertato che la giovane si fosse recata spontaneamente a casa del docente, utilizzando doppioni delle chiavi dell’abitazione in suo possesso. Un elemento che aveva contribuito a far sorgere forti dubbi sulla fondatezza delle accuse mosse contro l’insegnante.

L’udienza fissata per la testimonianza di tre persone si è così trasformata nella svolta definitiva del processo: il ritiro della denuncia da parte della studentessa ha portato alla piena assoluzione di Saulino.