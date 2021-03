Dolore e tante lacrime per l’ultimo saluto a Ciro Iavarone “o scenziato”

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Lacrime e dolore ai funerali di Ciro Iavarone detto “O scenziato”. Oggi alle 16:30 si sono celebrati i funerali dell’amato e conosciuto Ciro, 63enne aversano, sposato con Angela Vicario e adorato padre di Maria e Paolo (CLIKKA QUI PER LEGGERE). Ciro era molto noto in paese, amato e stimato, un personaggio unico, sempre disponibile e impegnato per il suo quartiere, un punto di riferimento per tanti giovani e non solo.

La sua prematura dipartita ha sconvolto tutti. Tanti i messaggi di addio e cordoglio. Biagio Oliva “Il comitato piazza fuori Sant’anna il presidente e tutto il direttivo si associa al dolore che a colpito la famiglia Iavarone per la scomparsa del caro Ciro amico di tutti ma soprattutto un padre per tt noi Le mie più sentite condoglianze va a tutta la sua famiglia”