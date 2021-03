CASALUCE – E’ morto Ciro Iavarone, 63 anni, di Casaluce, detto o scenziato, coniugato con Angela Vicario. Lascia due figli, Maria e Paolo. La benedizione del feretro ci sarĂ oggi pomeriggio alle 16.30 nel cimitero di Aversa. Ciro era molto conosciuto nel Rione San Lorenzo. Scrive un amico: “Ti ricorderemo per le tue lunghe e belle chiacchierate e per l’esempio che hai dato come un buon fratello, marito, padre e nonno che sei stato“.