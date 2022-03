Dolore e lacrime per l’ultimo saluto a Luigi, salito in cielo a soli 34 anni

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) Grande partecipazione ai funerali del 34enne Luigi Mercede, vittima del male. Oggi alle 15 presso la Chiesa Maria SS Assunta a Lusciano si sono celebrati i funerali del giovane papà, di Domenico e Alessandro, sposato con Valeria Zammariello. Tanti i presenti per dare l’ultimo saluto a questo bravo ragazzo, onesto lavoratore, sempre con il sorriso sulle labbra, nonostante la difficile battaglia che stava combattendo contro il male, che ieri lo ha strappato all’amore dei suoi cari. Centinaia i messaggi di addio sui social come questo dell’amico fraterno M Giovanni “Sei stato un amico un fratello , ne abbiamo passate tante insieme ma te soprattutto hai affrontato questo ultimo periodo sempre con tanta forza soprattutto per la tua famiglia .. adesso sei un angelo che veglia su di loro nn li lasciare soli e dai loro tutta la forza che meritano, sei volato via troppo presto amico mio ci dicemmo che ci fossimo rivisti questa estate più forte di prima ma purtroppo nn è così … ti porterò sempre nel mio cuore amico mio” Applausi e lacrime hanno accompagnato la funzione religiosa, al passaggio del feretro.