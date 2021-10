Domani Italia-Spagna: primo passo per conquistare la Nation League

Facciamo il bis? Sarebbe fantastico dopo il trionfo di Euro 2020 conquistato proprio dopo aver vinto la semifinale ai rigori contro la Spagna, l’avversaria di domani sera a San Siro, ed è anche “la squadra – Mancini dixit – che ci ha messi più in difficoltà agli Europei”.

Per questa seconda edizione della Nation League, manifestazione ideata per evitare le noiose amichevoli delle nazionali e vinta nel 2018 dal Portogallo, purtroppo lamentiamo diverse assenze, oltre a quella cronica di Spinazzola, attacco spuntato senza Immobile e Belotti, i due alfieri su cui Mancini ha puntato l’estate scorsa, ma sono out anche Pessina e Toloi, alternative più che importanti.

Di ricambi ne abbiamo però e così nella testa del CT prende corpo l’ipotesi, già utilizzata a gare in corso, di Insigne come ‘falso nove’ affiancandogli Chiesa da una parte e, probabilmente, Pellegrini dall’altra. Del resto, i due ultimi citati stanno facendo benissimo con Juventus e Roma e in questi incontri ravvicinati la forma fisica è determinante. In mediana il trio sembra scontato, con l’intoccabile Jorginho al centro sostenuto da Barella e Locatelli, a loro volta in condizioni fisiche strepitose. La linea difensiva, che agirà davanti a Donnarumma, sarà composta da Di Francesco e Emerson Palmieri sulle corsie, Chiellini e Bonucci diga centrale. Dovrebbe essere questo l’undici di partenza, ma Mancini può sorprendere, come spesso ha fatto.

Anche la Spagna dovrà fare a meno di elementi importanti come Morata (per lui F.Torres) e Pedri, al posto del quale a sinistra potrebbero trovare spazio dall’inizio Merino o Rodri. Lo schema sarà il solito e collaudato 4-3-3 dove due posti sembrano assolutamente assegnati: Busquets al centro e Koke a destra.

L’Italia di Mancini arriva a questa sfida forte del trionfo europeo, ma anche delle 37 gare consecutive di imbattibilità che la rendono un osso tremendamente duro per la Spagna, abile nel palleggio e avversario comunque sempre temibilissimo. Proprio sul dato favorevole agli Azzurri ed al fattore campo hanno puntato probabilmente i bookmakers, sui siti scommesse le quote vedono infatti i Mancini boys favoriti nei confronti delle furie rosse, 2.25 contro 3.45 degli spagnoli.

Con gli spagnoli, del resto, ma siamo anche ad una semifinale, non sono mai state partite semplici: contro La Roja l’Italia nei novanta minuti ha vinto solo 2 delle ultime 15 sfide e 3 degli ultimi 11 confronti diretti si sono conclusi ai rigori.