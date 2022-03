Domenica il Trofeo “Memorial Emanuele Reali”: nel ricordo del carabiniere morto in servizio

PIANA DI MOTE VERNA – Domenica 3 Aprile 2022, sotto l’egida di Federciclismo Campania di cui è Presidente Giuseppe Cutolo, a Piana di Monte Verna, organizzate dall’asd Team Cesaro, si terranno le gare ciclistiche per le categorie Esordienti e Allievi denominate “Trofeo Memorial Emanuele Reali”. La gara Esordienti sarà valida quale prova del Trofeo Fean, mentre la gara Allievi sarà valida quale prova del prestigioso Premio Antonio Leggiero a cui è abbinato “Il Traguardo Intermedio Antonio Busico”, challenge promossa ed organizzata dal Comitato Provinciale di Caserta FCI di cui è Presidente Aurelio Cesaro. Ultimi preparativi dunque per l’organizzazione, per allestire al meglio l’evento a cui sta dando la sua speciale collaborazione Pasquale Ventriglia. Immenso l’impegno profuso dal Presidente Cesaro e dal Consigliere Provinciale FCI Caserta Biagio Pascarella. Certa la Presenza del Presidente Cutolo, dei vice Raffaele Salzillo e Arturo Cordato, dei Consiglieri Coiro e Giordano, del Comp. della Commissione Nazionale SAN – FCI Giuseppe Serulo e del coord. della STR di Federciclismo Campania Salvatore Balestriere. Parteciperanno altresì, Autorità Civili e Militari. Direttore di Corsa Angelo Salvatore Letizia.

I ciclisti affronteranno un circuito di Km. 15,900 (2 volte per gli Esordienti e 3 volte per gli Allievi). Previsto un tratto di trasferimento di 4 Km. Per gli esordienti il dislivello totale sarà di 224 m., mentre per gli allievi il dislivello totale sarà di 336 m. Il ritrovo dei concorrenti, giuria, direzione gara, forze dell’ordine e personale di pronto soccorso avrà luogo in Piazza XXI Maggio per gli esordienti alle ore 07:30 mentre per gli allievi alle ore 09:00.

Partenza gare: Esordienti ore 09:00; Allievi ore 10:30.