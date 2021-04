Donna accusa un malore improvviso e muore

CARINARO – (Lidia e Christian de Angelis) Muore improvvisamente per un malore, a 62 anni. Ieri pomeriggio mentre a casa in via Mozart, a Carinaro, una donna di 62 anni, si è sentita male, ha accusato forti dolori al petto, si è accasciata a terra, mentre i familiari hanno richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Giunti sul posto i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso, la comunità appena appresa la notizia si è stretta alla famiglia. Le cause del decesso sono naturali, secondo indiscrezioni un arresto cardiocircolatorio.