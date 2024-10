Donna dà in escandescenze al Comune: arriva il 118

Si era recata in Municipio per chiedere chiarimenti su una pratica, ma ha perso la pazienza e…

CASAGIOVE (Debora Carrano) – Piomba in Comune nel tardo pomeriggio di giovedì e dopo una forte discussione si sente male. È andata davvero in escandescenza una donna del posto che, poco prima della chiusura degli uffici, si era recata al municipio in via Jovara. Stando alle primissime indiscrezioni aveva chiesto chiarimenti su una pratica, e si è lamentata con forza alle Politiche Sociali. In realtà, stando alle stesse indiscrezioni, la signora non è un volto nuovo nell’ambito.

È stato proprio il personale in servizio a chiedere l’ausilio del 118, temendo per la salute della donna. All’arrivo dell’ambulanza, il medico è riuscito a calmarla. Rientrata in sè, si è spontaneamente allontanata.