Donna derubata del portafogli nel cimitero di S.CIPRIANO D’AVERSA

S.CIPRIANO D’AVERSA – Una donna è stata vittima, questa mattina, del furto del portafogli.

È successo nel parcheggio del cimitero di San Cipriano D’aversa, presso il quale la donna si era recata a far visita a un suo defunto.

Lo ha raccontato, sui social, il figlio: “Stamattina nel parcheggio del cimitero di San Cipriano d’Aversa hanno rubato il portafoglio di mia madre, un applauso a quella persona che l’ha fatto… Non è per i soldi nè per il contenuto che c’era, ma per i ricordi che aveva dentro, se qualcuno lo trovasse sarei grato”.