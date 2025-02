Donna in bicicletta colpita da una sportellata: corsa in ospedale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Trauma toracico per la sfortunata ciclista

CURTI – Ieri, alle 17, a Curti, in via Biagio Rosato, una ciclista di 62 anni, di origine ucraina, è stata coinvolta in un incidente stradale. Una persona, mentre era in auto ferma, ha aperto improvvisamente la portiera senza accorgersi che la donna stava sopraggiungendo. La ciclista non è riuscita a fermarsi in tempo e ha urtato con violenza la portiera, cadendo a terra. I soccorritori del 118 sono intervenuti e hanno trasportato d’urgenza la donna, che ha riportato un trauma toracico, all’ospedale di Caserta.