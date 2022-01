MARCIANISE. Donna investita in via Roma. Polizia Municipale sul posto

MARCIANISE – Un investimento è avvenuto stamattina, mercoledì, alle 10 all’angolo tra via Musone e via Roma. Un automobilista non si è avveduto di una donna anziana che stava attraversando la carreggiata.

La donna è stata impattata e scaraventata sulla sede stradale. Il conducente si è immediatamente fermato prestando i soccorsi alla donna.

Sul posto si sono recati immediatamente gli uomini della Polizia Locale per i rilievi del caso.

L’arteria ha subito una congestione del traffico. La donna soccorsa è stata trasportata presso l’Ospedale di Caserta per ulteriori accertamenti. Sul caso indagano gli uomini del locale comando della Polizia Municipale.