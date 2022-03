Donna muore all’OSPEDALE DI CASERTA. Ora la famiglia chiede un risarcimento danni in tribunale

CASERTA – Non possiamo sapere come andrà a finire questa storia, ma sicuramente c’è una famiglia che chiede giustizia, che vuole conoscere la verità dei fatti legati al decesso della loro madre.

Ciò non significa che riceveranno una sentenza di esito positivo dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, corte presso la quale hanno presentato ricorso, però un risarcimento danni è stato richiesto e l’ospedale di Caserta ne ha ricevuto la comunicazione.

La signora D.U.G. è deceduta nell’aprile 2019 all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. E i familiari, presentando ricorso presso il tribunale sammaritano, chiedono quindi che venga quindi fatta luce su un presunto caso di malasanità.

A difendere l’ospedale del capoluogo dinanzi ai giudici sarà un’avvocata di Santa Maria Capua Vetere, la legale Carmen Sirico che, come abbiamo potuto notare in altri articoli, è spesso nominata dalla compagnia di assicurazioni del nosocomio, cioè l’impresa che per contratto che si assume la gestione delle azioni legali promosse contro l’ospedale di Caserta.