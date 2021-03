Tragedia improvvisa nel casertano: donna si sente male e muore sull’uscio di casa

SAN MARCELLINO (Lidia e Christian de Angelis) – Ieri sera una drammatica vicenda: una 70enne A.M. intorno alle 18:30 circa la donna stava uscendo all’ingresso del Parco Emily di via Roma, quando si è sentita male, un forte dolore al petto.

In pochi secondi la signora si accascia in terra e perde i sensi. Alcuni vicini notando la donna in terra hanno richiesto i soccorsi ma per lei non vi era più nulla da fare. Un arresto cardiocircolatorio l’ha portata via dai suoi affetti. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione, per accertare l’accaduto, ma si è quindi verificato che il decesso è avvenuto per cause naturali. Sotto shock la comunità.