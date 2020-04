SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nel primo pomeriggio di oggi a Santa Maria Capua Vetere una donna di 60 anni è stata trovata morta in un’abitazione di via Gallozzi. Originaria dell’est Europa, lavorava come badante. La morte potrebbe essere sopraggiunta per cause naturali. L’allarme è stato lanciato dal figlio che ha provato a chiamare la madre più volte, invano. Ha allertato i soccorsi. Ma per la 60enne non c’era più niente da fare.