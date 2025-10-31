Dottore casertano picchiato nel suo studio: aveva detto no al certificato medico

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY



AVERSA – Un medico di base è stato aggredito da un paziente nel suo studio ad Aversa, in un acceso litigio scatenato dal rifiuto del professionista di riprodurre un certificato medico già rilasciato da uno specialista.

L’episodio, avvenuto martedì, ha visto come protagonista il dottor Pasquale Persico, il quale si è trovato di fronte le insistenti richieste di un assistito, identificato come T.L. L’uomo, presente in sala d’attesa, pretendeva la redazione di un duplicato di un documento cartaceo firmato in precedenza da un altro medico.

Al diniego del dottor Persico, il paziente ha prima rivolto insulti e minacce, per poi passare all’aggressione fisica. La lite è degenerata rapidamente in spintoni e strattoni, con il professionista che ha riportato conseguenze dall’alterco. Il medico ha sporto denuncia al commissariato di Polizia, e la vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.