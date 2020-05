DRAMMA ALLA STAZIONE. Ecco chi è la donna travolta e uccisa da un treno merci

RECALE – Emergono altri particolari sul dramma consumato oggi pomeriggio alla stazione di Recale (LEGGI QUI). La persona travolta e uccisa da un treno merci in transito è una donna, residente a San Prisco. Si chiamava Rosa Palmieri, 51 anni.

Il violento impatto non ha le dato scampo. I medici del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Dai primi accertamenti effettuati dalla Polizia Ferroviaria – che ha eseguito i rilievi sul posto – e’ emerso che la donna era in bici sui binari ed e’ stata presa in pieno da un treno merci. Nelle vicinanze c’era un sottopasso, ma la donna ha preferito transitare sui binari e non si sarebbe accorta del treno in arrivo.

Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale.