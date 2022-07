PARETE – Dramma nei campi alla periferia di Parete. Un uomo di origine africana è morto a causa di un malore mentre stava lavorando in una serra. Troppo alte le temperature di questi giorni, fatali per il povero bracciante. Sul posto il 118 che non ha potuto fare nulla per salvargli la vita. Un arresto cardiaco sarebbe all’orgine della tragedia.