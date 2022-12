REGIONALE – Dramma nella notte. Un motociclista di 53 anni è morto in un incidente verificatosi sulla Circumvallazione esterna del territorio di San Pietro a Patierno, quartiere di Napoli. Avrebbe perso il controllo finendo contro il guardrail. Portato in ospedale, è morto poco dopo. I carabinieri sul posto indagano per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.