CAMIGLIANO – Drammatica scoperta a Camigliano in località Leporano. I carabinieri della stazione di Pignataro Maggiore hanno trovato il corpo senza vita di Nicola Tascione, 68 anni, riverso sul letto. Si tratta di un ex carabiniere. Probabilmente stroncato da un malore, il cadavere era in avanzatissimo stato di decomposizione. La salma è stata sequestrata. Sono stati i figli di Nicola, che vivono fuori per lavoro, a lanciare l’allarme.