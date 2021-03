DRAMMA. Giusy non ce la fa. Muore a 29 anni

PIETRAMELARA – Giusy Sauchella non ce l’ha fatta. La 29enne era caduta dal balcone della sua abitazione in via Iardino a Pietramelara, lo scorso 3 marzo (CLIKKA QUI PER LEGGERE). Decine i messaggi di cordoglio per questa perdita. Eccone alcuni:

“Si è spenta la luce più bella che era rimasta nel nostro paese! Ci portiamo pochi mesi di differenza da piccoline stavamo sempre insieme andavamo a scuola insieme ci siamo sempre apprezzate una con l’altra e volute bene,e ri bellissima gentile piena di valori a soli 29 anni sapevi fare di tutto.

Dopo il tuo compleanno quella maledetta caduta, e il giorno dopo il tuo onomastico te ne sei volata via…non potrò mai dimenticarti sarai un altro angelo bellissimo del paradiso”.