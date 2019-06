Dramma in città. Donna si lancia dal quinto piano: muore sul colpo

SANTA MARIA CAPUA VETERE (red. cro.) – Dramma questa mattina in città. Lucrezia D’Alessio di 85 anni si è lanciata dal balcone della suo appartamento di via Raffaello a santa Maria Capua Vetere.

Per la signora, che abitava al quinto piano della palazzina 1, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte due ambulanze e una pattuglia dei carabinieri.



La donna è deceduta sul colpo.