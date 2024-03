Dramma in paese: caporale dell’esercito si toglie la vita vita

A trovare il corpo dell’uomo e’ stata la Moglie

PORTICO DI CASERTA – Un dramma ha scosso in queste ore la comunità di Portico di Caserta. Si e’ spento Bruno Gaspare, 43enne caporale maggiore dell’esercito in servizio a Bracciano. A trovare l’uomo privo di vita presso la loro abitazione di via Collodi e’ stata la moglie. Sul posto si sono portati i carabinieri della stazione di Macerata Campania. Da una prima ricostruzione dei fatti alla base del decesso sembrerebbe esserci un gesto estremo compiuto dall’uomo. Lascia la moglie e due figli in tenera età