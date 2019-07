CASERTA – Ieri pomeriggio tra Caprioli di Pisciotta e Palinuro è stato ritrovato un cadavere in mare. I bagnanti hanno allertato la guardia costiera, i carabinieri e il 118. Il corpo è di un uomo di circa 70 anni, originario della provincia di Caserta. Ancora non sono state stabilite le cause del decesso. Sul posto anche la moglie dell’uomo che ha avuto un malore.