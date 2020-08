Dramma in vacanza. Muore caposala della Clinica Villa Fiorita di AVERSA

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Enza, muore caposala della Clinica Villa Fiorita, improvvisamente. Una terribile notizia ha sconvolto l’intera comunità e la struttura sanitaria normanna, la dipartita improvvisa di Vincenza Di Ronza, 65 anni caposala presso la Clinica Villa Fiorita di Aversa, la donna si trovava a Diamante in provincia di Cosenza, in vacanza, quando improvvisamente è venuta a mancare. Lascia i fratelli Giovanna e Sebastiano oltre i tanti amici, colleghi e pazienti che la ricordano con affetto e simpatia, per le sue doti umane e professionali.

I funerali si sono svolti stamani alle 10 presso la Parrocchia dei SS Filippo e Giacomo ad Aversa, tanti i presenti per l’ultimo addio. Questo il cordoglio del personale di Villa Fiorita che scrive: “Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il personale medico, infermieristico e parasanitario della Clinica Villa Fiorita-Aversa incredulo piange l’improvvisa scomparsa di una persona fantastica. Sarai sempre un esempio per tutti noi. Ciao Enza!”

Il collega Domenico S. “Ciao Caposala Siamo in tanti ad aver avuto l’onore di lavorare con te e conoscerti per quello che sei! Meravigliosa donna, professionale, sempre con il sorriso sul viso e la battuta pronta! Riuscivi a zittire all’istante tutti con la tua ironia e la tua semplicità…ed alla fine mettevi tutti d’accordo! Per me eri come una di famiglia…una mamma, una zia…una sorella! Anzi ti sfottevo á vicchiarella! Ricordo le nostre tante…e sane risate! Quando pensavo ad una caposala (e ne ho conosciute tante) mi venivi in mente sempre e solo Tu…sei tu la Caposala…impersonificata in quel ruolo, che sembrava esserti stato cucito addosso. Ti ricordo anche dopo anni con la stessa passione, con lo stesso amore, la stessa gioia! Un pezzo di cuore se ne va cosí ! Come dimenticarti!!!!! L’unica cosa che puó rincuorarci è che lassú ritroverai l’amore della tua vita…il tuo Vante ti accoglierà a braccia aperte! Ciao Cara Enza“