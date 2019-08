DRAMMA. Investe e uccide papà 34enne sotto gli occhi del figlio di 6 anni, poi fugge. IL NOME

CASTEL VOLTURNO – (tp) Pirata della strada investe e uccide giovane papà. Ieri sera la tragedia, nei pressi di un noto ristorante, in via delle Acacie, località Pinetamare. E’ morto sul colpo Giorgio Galiero, 34 anni del posto. Stava camminando sul ciglio della strada tenendo per mano il figlio di sei anni rimasto illeso. Secondo diverse testimonianza l’investitore era alla guida di un Bmw X6 con targa di nazionalità polacca.

Nonostante un limite di velocità in quel tratto stradale, andava a tutto gas ed è subito scappato dopo l’investimento senza prestare soccorso all’uomo che è stato lasciato a terra. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 di Pineta Grande ma per Giorgio non c’è stato nulla di fare.