DRAMMA LA NOTTE DI NATALE. Noto chef trovato senza vita nel suo letto

SAN PRISCO (tp) – Dramma nella notte di Natale a Pordenone. E’ morto un noto chef originario di San Prisco. Andrea De Felice 31 anni è stato trovato senza vita nel suo letto, colpito da un malore improvviso. Il padre Pasquale che vive a San Prisco, maresciallo in pensione, ha ricevuto la medaglia d’oro perché rimase ferito in Libano in un attentato terroristico. Andrea aveva girato il mondo era rientrato da Londra per festeggiare il Natale con la sua compagna e sua figlia di appena sei mesi. Il padre Pasquale, la mamma Nadia e il fratello Alberto sono sconcertati da questo terribile lutto. Solo qualche giorno fa era deceduta anche la nonna di Andrea. La comunità locale si stringe con tanto affetto a questa famiglia per questo terribile ed ennesimo lutto.