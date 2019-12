MADDALONI – Daniela Raucci, di Maddaloni, impiegata delle Poste a Santa Maria a Vico, è morta in ospedale a soli 40 anni. La donna, madre di tre bambini, ha accusato un malore nel fine settimana, durante il battesimo dell’ultimo figlio ed è stata portata in ospedale a Caserta. Oggi il decesso. Per un periodo aveva lavorato anche nell’ufficio postale di via Napoli a Maddaloni.