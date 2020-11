MACERATA CAMPANIA – Una casalinga di 53 anni residente in via Galilei è deceduta nella notte, mentre dormiva nella sua abitazione. A fare la drammatica scoperta sono stati i figli che non vedendola ancora in piedi, pensavano stesse dormendo. Hanno così chiamato i soccorsi ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso per cause naturali. Grande dolore a Macerata Campania e anche nei paesi limitrofi.