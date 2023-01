DRAMMA NEL CANTIERE. Muore operaio, indagini a tutto campo: sequestrata la salma

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi: per l’uomo sono stati inutili i soccorsi del 118, era riverso a terra già privo di vita.

VITULAZIO/CASAGIOVE. E’, per il momento, un giallo, la morte di un operaio edile di 70 anni, rinvenuto morto in un cantiere in via Tutini, alla periferia di Vitulazio. L’uomo, infatti, è stato ritrovato riverso a terra ed inutili sono stati i tentativi di rianimarlo. Né, tantomeno, un altro operaio che era sul posto, ha saputo spiegare cosa fosse accaduto.

L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, quando sul cantiere è arrivata un’ambulanza del 118 ed i carabinieri. Sul posto anche il magistrato di turno che ha aperto il fascicolo d’inchiesta ed ha sequestrato la salma sulla quale verrà ora effettuata l’autopsia.