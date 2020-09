Drammatico incidente. Muoiono fratello e sorella di 19 e 16 anni. Comunità sotto shock

CAPODRISE – Sono morti nell’ospedale Maggiore di Novara, fratello e sorella di 19 e 16 anni. Si tratta dei figli del fratello di Pietro di Bernardo, ex assessore comunale e primo assistente di Nicola Caputo, il quale ha voluto ricordare i nipoti: “Solo l’amore ci permetterà di evolvere il dolore della perdita in un amore ancora più grande. Credo che non guarderò più un tramonto senza pensare a voi. Buon viaggio miei dolci angeli”. I due, nati e cresciuti in Piemonte dove il padre di Capodrise si era trasferito da anni, erano su una moto 125 condotta da un 19enne, quando si sono scontrati con un furgone. Portati in ospedale, non sono riusciti però sopravvissuti. Una tragedia per la quale non ci sono parole