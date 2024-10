IL NOME. Drammatico incidente tra due auto: muore cacciatore di CASERTA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ALVIGNANO – Purtroppo è drammatico il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, mercoledì, in via Genovesi ad Alvignano, nei pressi di un negozio di rivendita agricola.

È deceduto dopo il ricovero in codice rosso all’ospedale di Caserta un uomo di cognome Angelo Papa, l’81enne di Caserta, giunto ad Alvignano per nutrire la sua passione per la caccia, rimasto incastrato nelle lamiere della sua vettura, una Suzuki Jimmy, impattata violentemente contro un’altra auto.

Troppo gravi le ferite per l’uomo, deceduto nel giorno del suo onomastico, sbalzato dalla macchina dopo la collisione.

Probabile che la foschia che si è alzata questa mattina nella zona ha reso poco visibile la strada, rendendo possibile un incidente che forse si poteva evitare.

Il conducente di questo secondo mezzo, una Volvo V60, originario di Alvignano, si trova al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Piedimonte Matese e ha riportato lievi ferite.