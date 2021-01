VILLA LITERNO/CASAL DI PRINCIPE – Dramma all’alba sulla linea del treno Napoli-Roma via Formia. Una persona è deceduta per arresto cardiaco mentre viaggiava a bordo di un convoglio. Il treno ha rallentato a ridosso di Villa Literno per i soccorsi. L’uomo di 61 anni residente a Napoli è deceduto. Dopo le 8 la situazione è tornata alla normalità. La salma è stata consegnata alla Polfer in attesa delle decisioni della Procura.