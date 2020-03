DROGA. 30 chili di hashish nel vano nascosto dell’auto. Due casertani fermati a Ventimiglia

CASERTA – Circa 30 chilogrammi di hashish sono stati sequestrata a Ventimiglia dai carabinieri che hanno arrestato due uomini di 32 e 34 anni, il primo dei quali pregiudicato, entrambi della provincia di Caserta, con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti. Lo stupefacente era stato nascosto in un contenitore situato sotto il serbatoio del Suv. I due sono stati fermati al casello autostradale di Ventimiglia, in ingresso dalla Francia. A insospettire i militari il fatto che il conducente non avesse con sé la patente di guida, malgrado il viaggio all’estero. Da una ispezione più accurata, però, sono saltati fuori alcuni cacciaviti di diverse misure e la ricevuta di un gommista spagnolo. La perquisizione del veicolo si è conclusa con il rinvenimento del vano e il sequestro di 32 panetti di hashish avvolti nel polietilene.