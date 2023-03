Droga e cellulari nel carcere di S.MARIA C.V., decine di episodi negli ultimi mesi. Dopo l’arresto di un avvocato, il segretario Osapp sulla vicenda

Il commento del segretario regionale dell’Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria Vincenzo Palmieri



S.MARIA C.V. – Nella giornata di ieri, dopo una operazione di servizio da parte dei baschi azzurri del penitenziario sammaritano tesa al rinvenimento di materiale non consentito, venivano rinvenuti e sequestrati tre cellulari di cui due del tipo micro ed un altro del genere smarphone, tutti perfettamente funzionanti.

Gli apparecchi erano occultati in celle del reparto ove sono ristretti soggetti appartenenti al circuito alta sicurezza.

Il segretario regionale Osapp esprime il proprio compiacimento al personale ivi operante per la alta professionalità dimostrata.

Interviene il consigliere nazionale Osapp Emilio Fattorello: negli ultimi tempi attività investigative e di controllo messe in campo dalle donne e uomini della Polizia Penitenziaria a S.Maria, hanno portato alla scoperta e sequestro di ingenti quantitativi di droga.

Non

si è spento l’eco dell’ arresto di un avvocato per un sospetto traffico di droga con un detenuto avvenuto nel mese di novembre 2022 a anche di un altro detenuto che qualche giorno addietro, nel decorso mese di febbraio, al rientro dal colloquio con avvocato è stato trovato in possesso di 4oo grammi di hashish e un cellulare, per non parlare della sostanza stupefacente che viene occultata nei pacchi destinati ai detenuti.di alcuni giorni fa il rinvenimento di altri 200 grammi di droga tra hashish e cocaina, nascosta all’ interno di mele in un pacco postale.Gli eventi critici ormai sono all’ ordine del giorno e grazie alla azione della polizia penitenziaria, che opera tra mille criticità, si riesce a garantire ancora la legalità. Ma ci domandiamo ” sino a quando”?