Droga in casa del noto pregiudicato già condannato per le minacce al patron del “C’era una volta in America”

Finito davanti al gip che ha archiviato il caso.

MARCIANISE. Un giovane fermato mentre furtivamente usciva da un’abitazione e che poi raccontò ai carabinieri di essersi recato lì per acquistare un motorino. L’abitazione da cui usciva era quella di Francesco Buanno, 38enne di Marcianise, pregiudicato e figlio dell’ex affiliato del clan Belforte, Fabio, recentemente deceduto. Nella successiva perquisizione dell’appartamento di Buanno, furono poi trovati droga e soldi. Per tale ragione il 38enne si è ritrovato davanti al gip Gaudiano che ha disposto l’archiviazione per Buanno. Il giudice ha accolto, dunque, la tesi dell’avvocato che sosteneva che quella droga fosse destinata ad un uso personale.

Pochi mesi fa, per lo stesso Buanno, fu dimezzata la condanna in primo grado a 4 anni di reclusione e mille euro di multa per le minacce che lo stesso aveva rivolto al titolare del locale “C’era una volta in America”. La condanna, dopo la decisione dei giudici del secondo grado, è divenuta di 2 anni e 500 euro di multa.