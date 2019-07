LE FOTO. Droni in azione. Sequestrati due depositi abusivi, 4 multati per 2mila euro

SAN TAMMARO – Droni in azione in Terra dei Fuochi dove gli undici equipaggi e le 32 unita’ del raggruppamento Campania di esercito, carabinieri e polizie locali hanno controllato attivita’ commerciali, fondi e depositi abusivi di rifiuti. Due siti di sversamento sono stati sequestrati, dieci le persone controllate, di cui quattro sanzionate per oltre 2mila euro, insieme a due veicoli. L’operazione interforze nasce dopo la firma del patto su Terra dei Fuochi firmato da governo e Regione Campania ed e’ stata disposta nell’ambito della cabina di regia presieduta dall’Incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi in Campania. Il monitoraggio ha interessato i Comuni di Qualiano e Villaricca in provincia di Napoli e di San Tammaro a Caserta.

Operazione delle forze dell’ordine anche nei pressi del campo Rom di Scampia, a Napoli, dove sono stati controllati tre veicoli che trasportavano rifiuti. Il conducente di uno dei mezzi e’ stato denunciato perche’ depositava materiale anche pericoloso all’interno del campo. Sempre nell’area di Scampia e’ stato sequestrato un veicolo senza documenti di circolazione e assicurativi con due persone a bordo, sorprese a sversare materiale edile. A San Tammaro e’ stato verificato che un fondo agricolo, con un fabbricato gia’ posto precedentemente sotto sequestro, continuava a essere utilizzato come sito di stoccaggio abusivo di rifiuti, in prevalenza imballaggi per il trasporto di ortofrutta.

Le immagini dei droni hanno evidenziato il progressivo incremento degli sversamenti anche di materiale plastico e l’abbandono di veicoli. La particolarita’ dei prodotti illecitamente depositati e la facile accessibilita’ esponevano il sito a pericolo di incendio. A Qualiano invece e’ stato sequestrato un box auto usato come deposito di rifiuti speciali, mentre a Napoli e’ stato sanzionato il titolare di un’attivita’ commerciale perche’ sorpreso a sversare illecitamente materiale di risulta.