Due assalti in villa all’ora di cena, famiglie di imprenditori casertani sotto shock

Attivi nel settore agricolo le vittime dei raid. Ad agire, in dieci giorni, quattro individui non italiani

TEANO (EZ) – Quella che doveva essere una normale giornata dei primi di febbraio si è trasformata in un incubo per una famiglia di Fontanelle, frazione di Teano, quando la loro villa è stata presa d’assalto da un gruppo di individui descritti come «non italiani». L’intrusione – per quanto siamo riusciti a sapere sul posto – è avvenuta mercoledì 5 febbraio intorno alle 18.30. Il fatto ha lasciato la famiglia sotto shock e ha scosso l’intera comunità. In quattro hanno violato la proprietà privata accedendo dal terreno retrostante per poi fare irruzione nella villa di un noto e stimato imprenditore agricolo del posto, V.E.

mentre era riunito con la sua famiglia in attesa dell’orario di cena. Per cambiarsi d’abito il capofamiglia è salito in camera da letto dove ha trovato la sgradita sorpresa: gente che frugava dappertutto ed aveva già messo a soqquadro anche altre camere del secondo piano.

Dieci minuti di terrore, con i malviventi vistisi scoperti e che comunque non avevano alcuna intenzione di rinunciare al bottino che avevano intenzione di incrementare con denaro, oggetti in oro, orologi e gioielli personali e raccolti in casa. Il trambusto ha giocato la sua parte e vedendo accorrere il resto della famigli i malviventi sono scappati via. La famiglia, stimata e conosciuta per la produzione di un olio extravergine d’oliva di alta qualità, ha subito un trauma profondo. L’incidente ha lasciato un segno indelebile, con ripercussioni che vanno oltre la possibile perdita dei beni materiali. La comunità di Teano è sotto shock, anche perchè i faccia a faccia con i ladri sono due.

A metà gennaio 2025, infatti, è stato consumato un altro furto simile a quello in parola, ma con molti più danni arrecati alla proprietà privata della vittima con sottrazione di contanti e oro. Ancora un passo indietro e siamo al 2024 sempre ad inizio febbraio quando si ebbe modo di registrare una vera e propria raffica di furti e rapine. Episodi che generano un senso di insicurezza tra i residenti. La notizia dell’assalto ha suscitato forte preoccupazione e indignazione nella comunità locale. Molti residenti hanno espresso la loro solidarietà alle famiglia vittime degli ultimi due raid in casa e hanno chiesto maggiori controlli sul territorio per garantire la sicurezza collettiva.

La mente di tutti va all’importanza di non abbassare la guardia e di adottare misure di sicurezza adeguate per proteggere le nostre case e i nostri cari. É anche un problema di politica locale; come al solito. Si parla, per esempio, di una prossima sistemazione del sistema di videosorveglianza comunale attualmente fuori uso. Ebbene, anzi male: per il solito «teanocentrismo» imperante nessuno si è posto il problema di allargare l’area videosorvegliata per lo meno alle strade d’ingresso delle frazioni di Teano. A videocamere attivate solo in centro, quale credete possa essere l’effetto finale?