I funerali si celebreranno oggi

ORTA DI ATELLA/FRATTAMINORE (Lidia e Christian de Angelis) Due comunità in lutto, addio alla dolcissima Rosa Sorvillo 58 anni. La donna sposata con Russo, originaria di Orta di Atella, ma residente a Frattaminore, è venuta a mancare prematuramente all’affetto dei suoi cari. I funerali si celebreranno oggi alle 15:30 nella Chiesa di San Simeone Profeta. In tanti stanno esprimendo il proprio dolore e cordoglio per questa ennesima anima volata via troppo presto.