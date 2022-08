Due donne aggredite in strada. Sul posto i carabinieri: aggrediti anche loro

VAIRANO PATENORA – Momenti di tensione si stanno vivendo, proprio mentre ne scriviamo, nella frazione di Scalo, a Vairano Patenora. In via Napoli due donne, ferme in strada nella loro auto, sarebbero state aggredite da due uomini. Allertati carabinieri della stazione locale i quali sarebbero stati aggrediti a loro volta richiedendo l’intervento di una gazzella del nucleo radiomobile di Capua. Sul posto anche una volante della polizia, una della guardia di finanza e un’ambulanza

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI