Due infermieri aggrediti e feriti con calci e pugni nel pronto soccorso

SESSA AURUNCA (Maria Assunta Cavallo) – Due infermieri sono stati aggrediti al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca, alle 3 di questa mattina. Un uomo originario di Teano in attesa di essere visitato, per motivi ancora poco chiari, è andato in escandescenza aggredendo con calci e pugni due infermieri (un uomo ed una donna) che hanno riportato lividi e graffi al volto. Ad uno dei due è stato addirittuta necessario suturare con 5 punti, una vistosa ferita alla fronte.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato ed una pattuglia dei carabinieri. L’aggressore dopo essere stato identificato, è stato trasferito alla Clinica Pineta Grande di Castel Volturno per accertamenti vari.