È ALLERTA METEO. Temporali e vento forte sul Casertano

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per temporali e un contestuale avviso di allerta per vento forte e mare agitato. Entrambi gli avvisi entreranno in vigore domani, 28 gennaio, alle ore 6.00 e resteranno attivi fino alle 23.59 dello stesso giorno.

L’allerta per il vento forte Sud-Occidentale, con possibili raffiche, interesserà l’intero territorio regionale, accompagnato da mare agitato con possibili mareggiate. Inoltre, l’allerta Gialla per temporali riguarda tutta la Campania, ad eccezione delle zone di allerta 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), dove il rischio connesso alle precipitazioni è valutato come di livello Verde.

Il rischio idrogeologico associato ai temporali potrebbe causare dissesti locali, con possibilità di allagamenti, esondazioni, frane e caduta massi. La Protezione Civile invita i Sindaci a mettere in atto le misure previste dalle rispettive pianificazioni di emergenza, attivando i Centri Operativi Comunali e monitorando il verde pubblico e le strutture vulnerabili agli effetti dei venti e del mare.

Le autorità regionali raccomandano alla cittadinanza di prestare attenzione agli aggiornamenti diramati dalla Sala Operativa Unificata della Regione Campania e di seguire le indicazioni per la sicurezza durante l’intero periodo di allerta.