E’ di AVERSA il ragazzo 17enne che è stato trovato morto in un parco giochi

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Il giovane trovato senza vita nel parco di Rocca Priora è Simone Fusco, originario di Aversa. Aveva frequentato l’istituto professionale Enrico Mattei e da poco si era trasferito con il padre nella zona dei Castelli Romani. Una circostanza particolare riguarda il fatto che in questo parco, il Dandini, nei mesi scorsi sono avvenuti altri decessi di giovani ragazzi, sempre con le medesime modalità. Al momento è solo e solamente una coincidenza, perché non esiste alcun elemento concreto, oggettivo, per collegare la tragedia di Simone agli altri episodi appena citati.

Sui social la notizia ha sconvolto tutti, numerosi i messaggi di addio per Simone: Ecco cosa scrivono gli amici:

“Eri piccolo quando ti ho conosciuto, quando la prima volta sei venuto a casa a giocare con mio fratello, i vostri litigi che ogni volta dovevo venire io ti ricordi? Poi sei cresciuto e tu sei diventato il migliore amico di Antonio e sapere che tu tene sei andato mi ha spezzato il cuore avevi ancora da vivere, hai lascito tutti con il cuore spezzato ma tu non ci hai pensato e tene sei andato via💔Spero che ora che stai lassù tu riposi in pace e che gli angeli ti portano coccolare, riposa in pace❤🔐🙏”

Antonella: “perché mi hai fatto questo..perché??💔Ho bisogno tantissimo di te…e tu non ci sei più se tutto questo lo avessi saputo più prima purtroppo la vita è bastarda!! non si può mai sapere domani cosa potrà succedere…e tu non te lo meritavi tutto questo..eri l’unico che mi capiva, l’unico che ci è sempre stato per me..sempre..mi facevi sempre ridere con le tue battute anche quando stavo male …mi mancano i tuoi abbracci💔.. non mi hai mai abbandonata..mai lasciata sola..ti facevi a pezzi per me..mi chiedo ancora perché lo hai fatto??l’ultima volta che ci eravamo visti ..quel abbraccio poteva durare più a lungo… senza lasciarti mai 😭💔pensare che stavamo tutti i giorni insieme..eravamo inseparabili❤..ora non ci sei più😓 MI MANCHII SIMÒ , MI HAI LASCIATO UN VUOTO DENTRO..PROTEGGIMI DA LASSÙ MIGLIORE AMICO..❤🔐”