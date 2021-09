E’ LUTTO per morte di Anna. Lascia tre figli

ALIFE – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Anna, giovane madre via troppo presto. Oggi una dolorosa notizia sconvolge la comunità, la prematura scomparsa di Anna Sasso, 51 anni. La donna è l’ennesima vittima del male, contro cui ha combattuto con tutte le sue forze sino alla fine, ma purtroppo ha perso la battaglia, sconvolgendo il marito Kim Ceniccola, e i suoi figli Lorenz, Rosa e Gabriel.

La salma giungerà dall’ospedale Ave Gratia Plena di Piedimonte Matese domani per la Cattedrale Santa Maria Assunta di Alife poi i funerali alle 16. Tanto dolore per la scomparsa di questa meravigliosa e speciale donna, forte e gentile.

Questa la lettera di addio dell’amica Agnese Ginocchio “Ciao Anna Cara Anna, sei andata via anche tu. La notizia giunge così, come un fulmine a ciel sereno. Il brutto male che ti affliggere da un po’ di tempo di ha gravità. Sono addolorata… la vita continua a mettere a dura prova le nostre speranze.Sei stata una bravissima persona, una donna coraggiosa, una madre che teneva molto alla cura e all’educazione dei propri figli, un’amica come pochi, un’attivista disposta a metterci la faccia e a scendere in campo, che non se ne stava comodamente chiusa in casa. Tu sei stata la dimostrazione che quando si vuole fare una cosa la si fa. Oggi invece quanti tentennamenti con la solita scusa: “non ho tempo, devo lavorare, devo pensare alla famiglia, devo badare ai figli figli, devo pulire, etc..etc”. e intanto di perdono colpi e si perde pure la staffa nel seguire i propri figli… e le cose sj aggravano ancora di più”. E tu di figli ne hai avuti 3. Chi meglio di te non né ha conosciuto la fatica nel seguirli, nel crescerli, eppure li hai trascinati con te, gli hai indicato ed insegnato la strada da seguire, fin quando hai potuto farlo, poi il male ti ha travolta… ma sono certa che loro non dimenticheranno e ricorderanno l’esempio e gli insegnamenti trasmessi dalla loro madre, una donna che non ha agito da semplice spettatrice ma si è data sempre da fare. Con te ho condiviso percorsi e pagine d’impegno per la Pace e la difesa della nostra terra. In questa immagine, eravamo solo noi all’inizio del nuovo anno ad “Accendere la Pace” al tramonto di un giorno in cui faceva molto freddo mentre il resto della comunità era nelle proprie case a festeggiare comodamente il nuovo anno… e chi si trovava a passare velocemente con le proprie auto ci guardava come se fossimo degli extraterrestri. Ma tu incurante indicavi ai tuoi figli di “Accendere la Pace”. Sono le prime immagini emblematiche queste che sono venute fuori, appena ho fatto ricerca del tuo nome tra i nostri reportage. Solo per questo tuo coraggio meriteresti encomi ad josa. Sincera, generosa, sensibile, altruista, attenta ai bisogni degli ultimi, attenta all’educazione dei giovani.. sei stata rappresentante dei genitori presso l’Istituto Comprensivo di Alife, hai fatto parte dell’Associazione dei genitori, ti sei fatta promotrice di tante iniziative finalizzate alla solidarietà e alla formazione dei giovani. Quando conversavo con te sui temi della Pace, mi capivi sempre, facendo cenno con la testa di aver inteso il senso ed il fine del discorso. Mancherai cara Anna. Sei stata una rarità in questa nostra comunità così assente, apatica, così indifferente alla Pace….E sono certa che anche tu saresti stata qui presso il nostro presidio di Pace a portare il tuo sostegno, la tua parola di affetto e di vicinanza alla sottoscritta, dopo i brutti fatti di vandalismo e di stregio accaduti in questo periodo presso il nostro Albero della Pace, se solo il tempo e la salute te lo avessero concesso. Ti ricorderò davanti al nostro Albero della Pace dove tu e i tuoi figli, sei e siete stati tante volte per le nostre iniziative di Pace. E ti ricorderò sempre, perché sei nel suo e nel nostro cuore, c’è anche la tua orma lì. Che la terra ti sia lieve. Ciao cara Anna, a riveder le stelle … la tua frase che usavi nel salutare tutti. Il nostro non è un addio ma solo un arrivederci perché questo tempo con tutte le sue stagioni sta passando velocemente…Ci rivedremo presto sul nostro Arcobaleno…consci di sapere che la nostra vera patria è il Cielo e che su questo mondo siamo solo di passaggio per l’unica missione di seminare PACE e accendere questa fiamma nel cuore della travagliata umanità sballottata e stordita da guide cieche e sorde che portano al nulla…Un abbraccio di Pace forte ♡“