E’ ricercato per furto: ARRESTATO ladro alla stazione di CASERTA

CASERTA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un uomo di 57 anni, originario del Marocco, ricercato per una condanna per furto commesso nel suo paese d’origine. Durante un controllo di routine presso la stazione ferroviaria di Caserta, la Polizia Ferroviaria ha identificato l’uomo e, attraverso gli accertamenti, ha scoperto che era colpito da un ordine di arresto emesso dalle autorità marocchine. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove rimarrà in attesa dell’estradizione.