E’ stato arrestato il venditore di gelati ambulante. Trovata nascosta nell’auto una pistola

CASAPESENNA (red.cro.) – Gli hanno trovato in auto una pistola a tamburo Webley & Scott calibro 38, con 5 proiettili all’interno ed altri sei ‘sfusi’. Per questo i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa hanno tratto in arresto per detenzione illegale di arma Vincenzo Iannone, gelataio ambulante di 59 anni con diversi precedenti.

L’arresto è avvenuto dopo una perquisizione in casa. I militari dell’Arma hanno proceduto al controllo della vettura del gelataio che era parcheggiata nel cortile dell’abitazione di via Cavour.

Al termine dell’ispezione, nel braccialo installato sul sedile della sua Mercedes, i carabinieri hanno trovato una pistola a tamburo calibro 38 con 5 proiettili all’interno e altri sei sfusi. A quel punto per Iannone è scattato l’arresto per detenzione illegale di arma da fuoco. Dopo le formalità di rito, il 59enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa di comparire nelle prossime ore davanti al gip del tribunale di Napoli Nord.