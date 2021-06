E’ uscito “Mosaico”, l’album d’esordio dei Dafne, giovane band di TEANO

TEANO (Pietro De Biasio) Carichi ed entusiasti per questa ripartenza, dopo aver annunciato la pubblicazione dell’album d’esordio “Mosaico”, per i Dafne ora è il grande momento, sono pronti per presentare il loro primo album. È uscito l’attesissimo album della band sidicina dal titolo “Mosaico” disponibile dall’11 giugno sulle più importanti piattaforme di streaming e nei negozi di dischi.

L’album di debutto è il ritratto di Dafne: “La chiave di lettura risiede nelle emozioni di cinque esperienze differenti, racchiuse in nove brani, in nove tasselli. Ogni tassello ha una propria identità, ed esprime ciò che siamo e ciò che ci ha portati a tradurre le nostre emozioni in Musica, in Mosaico”. Gusto per la melodia e freschezza dei testi. Anticipato dai singoli “Amore in affitto” (giugno 2020) e da “Gli occhi di Elisa” (maggio 2021), Mosaico racchiude nove tracce musicali in cui ogni canzone è un viaggio, un pensiero e uno stato d’animo.

Da ieri invece il videoclip de “Gli occhi di Elisa” è disponibile su YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XxYuWXRd2Y0). Questa la dichiarazione che ha accompagnato l’uscita del videoclip: “Questo video è stato realizzato in tempi pre-covid, ma lo abbiamo tenuto nel cassetto per molto tempo. Da oggi finalmente è disponibile sul nostro canale YT, grazie soprattutto ad un gruppo di persone che ne ha permesso la realizzazione: Imagine Studio: fotografia e montaggio video; Annalaura Bellucci, che insieme a Valerio, ha curato regia e sceneggiatura; il trucco e parrucco delle fantastiche Federica Palma e Giusi Montebello; gli attori: Lucia Schiavone, Dario Cavaliere, Salvatore Vigliano, Carmelina Zanni, Alessia Lepre, Sonia Zanni, Fiorella Izzo, Sara Santagata; Antonio Diana, Simona De Iorio e i ragazzi di Spazio Cales, che hanno curato le location; Gianluca Mastrostefano, unico vero factotum”.

Sicuramente un bel traguardo per Valerio Sirignano, Paola Cerullo, Antonio Mignacco, Simeone Di Feola e Salvatore Pelliccia.