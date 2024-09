Eccellenza: il derby dell’Alto Casertano va all’Aurora. Boys Vairano sconfitto 4-2.

Al «Pasqualino Leonardo» missione compiuta, la squadra di Mancino cala il poker e la Boys Vairano saluta a testa alta.

ALTO CASERTANO / VAIRANO PATENORA (Arnaldo Betti – Pietro De Biasio) – L’Aurora Alto Casertano, guidata da mister Nicola Mancino, ha trionfato nell’atteso derby dell’Alto Casertano contro la Boys Vairano di Andrea Scalera con un netto 4-2. Al «Pasqualino Leonardo» di Pietramelara, nella desolazione alienante delle porte chiuse, le due formazioni hanno regalato spettacolo e intensità sul campo. In una sfida carica di emozioni e rivalità, l’Aurora ha mostrato una maggiore determinazione, conquistando una vittoria importante sia per la classifica che per il morale della squadra, che proveniva dalla deludente sconfitta della scorsa giornata a Ripalimosani. Il derby ha offerto una partita vibrante, con ben sei gol, mantenendo il pubblico col fiato sospeso fino al ventesimo minuto del secondo tempo. Nonostante il risultato finale, l’incontro è rimasto aperto e combattuto per gran parte della gara. Nel primo tempo, è stata l’Aurora a dominare.

La squadra di casa ha premuto sull’acceleratore sin dai primi minuti, creando diverse occasioni da gol. Il portiere rossoblù Matteo Teoli, ha però sfoderato una prestazione eccezionale, compiendo parate decisive e mantenendo il risultato in bilico. In questo frangente, Teoli si è dimostrato il migliore in campo, e il fatto che alla fine abbia subito quattro gol non rende giustizia alla sua prestazione, dato che il passivo poteva essere molto più pesante senza i suoi interventi. Il primo tempo si è chiuso con l’Aurora in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Raffaele Guidone e merito della costante pressione offensiva. Nella ripresa, la Boys è apparsa più determinata, riuscendo a pareggiare grazie a una splendida giocata del giovane Gaetano Filippone, classe 2008, già considerato un piccolo fenomeno. Filippone ha preso palla, si è accentrato sul sinistro e con un tiro a giro ha trovato l’incrocio dei pali, siglando un gol spettacolare.

Sul risultato di 1-1, l’Aurora ha attraversato un momento di sbandamento, permettendo agli avversari di rendersi pericolosi in alcune occasioni. In particolare, l’undici di Vairano ha sfiorato il vantaggio con una mezza girata di Walter Ricci, che, da posizione ravvicinata, non è riuscito a centrare la porta. Il momento chiave del match si è verificato poco dopo, con un episodio che ha cambiato completamente le sorti della gara. Ricci ha subito un fallo, ma la sua reazione è stata eccessiva, costringendo l’arbitro a estrarre il cartellino rosso e a espellerlo. Da quel momento, con la Boys ridotta in dieci uomini, l’Aurora ha preso in mano la partita senza più incontrare resistenza. Con l’uomo in più, i padroni di casa hanno dilagato, con i gol di Piccolo e la doppietta di Giuseppe Manna chiudendo l’incontro con un netto 4-2. La seconda rete per i rossoblù di Scalera è arrivata nei minuti finale con il giovane attaccante Vincenzo Monaco. Il risultato finale ha reso onore alla prestazione dell’Aurora, che ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica, ma la squadra cara al presidente Thomas Scalera ha lasciato il campo a testa alta. Non avrebbe senso girare intorno al problema. E allora il presidente della Boys Vairano dice senza mezzi termini a TeanoCe.it che: «Abbiamo assistito a una partita avvincente, con tanti giovani in campo. La nostra squadra ha saputo tenere testa a un’avversaria come l’Aurora, che ha ambizioni ben diverse dalle nostre, considerando che il nostro obiettivo è la salvezza, quindi siamo comunque soddisfatti. Purtroppo, questa sconfitta forse ci penalizza più del dovuto, ma è proprio da queste partite contro squadre di alta classifica che dobbiamo imparare, per affrontare al meglio formazioni del nostro livello. Speriamo di riuscire a uscire presto da una posizione in classifica che, al momento, non è affatto favorevole».