Ecco chi è il carabiniere che ha sparato e ucciso il direttore di un albergo e mandato in fin di vita una donna

Un rapporto sentimentale tra il militare e la donna, ora ricoverata in ospedale, è al centro delle prime ricostruzioni, che anche noi stiamo cercando di verificare

CAPUA – Il direttore dell’albero è morto, la donna è ora ricoverata all’ospedale Gemelli di Roma in condizioni serie.

Avrebbe sparato ad entrambi Giuseppe Molinaro, militare in servizio presso la stazione dei carabinieri di Carinola che oggi, martedì, ha sparato a due persone in un hotel di Castelforte, nella zona termale di Suio, in provincia di Latina.

In base a una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Formia, il direttore della struttura alberghiera è stato colpito da diversi colpi di pistola. La donna è ferita in modo gravissimo.

Molinari,

dopo il blitz omicida, si sarebbe costituito, dopo essersi recato da Suio fino alla caserma di Capua