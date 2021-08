Ecco chi è l’uomo morto in ospedale, dopo il malore e lo schianto in auto

Si tratta di Gaetano Cipullo, il 62enne, che ieri pomeriggio è deceduto dopo un infarto mentre era in auto. Ieri in Piazza Crispi ad Aversa Cipullo mentre era alla guida della sua auto si è sentito male, forse un infarto, per cui ha perso il controllo del veicolo finendo con lo scontrarsi con un’altra vettura in transito. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Moscati di Aversa dove a causa del malore nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il suo cuore si è fermato. Sotto shock l’intera comunità.