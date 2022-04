Ragazzina di 13 anni cade dal secondo piano della scuola: ecco come sta

MADDALONI – Fortunatamente, ed è veramente un miracolo la ragazzina di 13 anni caduta dal secondo piano dell’ Istituto Giordano Bruno, non è in pericolo di vita. Ha riportato sicuramente la frattura di entrambi i polsi ma le sue condizioni sarebbero rassicuranti. A quanto si sa va fatta una precisazione sulla sindrome di cui soffre che ha sempre a che fare con l’autismo ma è una particolare forma cosiddetta sindrome di Asperger che a quanto pare, cosa che andremo a verificare, non necessiterebbe dell’ausilio di un insegnante di sostegno. Non si conoscono i motivi del gesto ma stando alle prime testimonianze sembrerebbe che la ragazzina si sia mossa lei in modo veloce e repentino non lasciando neanche il tempo ai compagni di scuola, che le erano vicini, di poter intervenire.